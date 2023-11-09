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Yaşlı adam taksi durağında ölü bulundu

09.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir taksi durağında 77 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Belde Sokak’ta bulunan bir taksi durağında A.S.’nin (77) hareketsiz şekilde yattığını gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından A.S.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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