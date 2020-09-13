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Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti

MERSİN HABERLERİ  | 13.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Mersin’de yüzde 69 engelli olan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki yaşlı adamın bakımı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarının yanı sıra parkinson hastalığı da bulunan 69 yaşındaki Erol Ravan, artık belediye ekiplerine emanet.

Mersin’de yüzde 69 engelli olan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki yaşlı adamın bakımı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarının yanı sıra parkinson hastalığı da bulunan 69 yaşındaki Erol Ravan, artık belediye ekiplerine emanet. Tek göz odalı evinde yaşamını yalnız sürdüren yaşlı adama, belirlenen periyotlarda sağlık hizmetleri, ev temizliği, kişisel bakım hizmeti ve psiko-sosyal destek veriliyor. Bel ve ayaklarında oluşan sinir sıkışması nedeniyle zor ayakta durabilen Erol Ravan’a her gün aşhaneden sıcak yemek de ulaştırılıyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan Erol Ravan’ın evde sağlık ve bakım isteği üzerine incelemeye giden sosyal hizmet uzmanı Mustafa Karakuş, yaşlı adamın kendi öz bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olduğunu tespit etti. Kronik rahatsızlıkları olan, bel ve ayaklarındaki sinir sıkışmasından dolayı yürüyemeyen Erol Amca’nın sağlık ve kişisel bakımı, bundan böyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılacak.
Bir arkadaşının evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren Erol Ravan, elektrik, su ve aidatı ödedikten sonra çok az bir parası kaldığını dile getirerek, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yalnızım, kimsem de yok. Ben engelli maaşı alıyorum. Devletten aldığım engelli maaşı yetmiyor” dedi. Erol Amca, Büyükşehir ekiplerinin kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu, “Allah razı olsun” diyerek ifade etti.
“Sosyal belediyecilik ilkesiyle, sosyal yardıma muhtaç olan yaşlı ve engellilerin arkasındayız”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Mustafa Karakuş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesi ile hizmet verdiği evde bakım hizmetlerinde Erol Amcamıza ulaştık. Kendisinin hizmet sırasına göre sosyal incelemesini yaparak, sosyal yardıma muhtaç olduğunu tespit ettik ve evde sağlık bakım ve destek hizmetlerimizi sunmaya başladık. Tespit etmiş olduğumuz, sosyal yardıma muhtaç olan yaşlı ve engellilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla, sosyal belediyecilik ilkesiyle yanlarındayız” diye konuştu.

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