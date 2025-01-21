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Yaşlı bakımevi hemşiresi ölmeden hemen önce insanlardan duyduğu en yaygın pişmanlığı açıkladı! "Yüzlerce ölüm gördüm"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 12:12
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yaşlı bakımevinde hemşire olarak görev yapan Julie McFadden, işinde 'yüzlerce' kişinin öldüğüne tanık oldu. İnsanların ölmeden önce yaygın olarak yaşadığı pişmanlıktan söz eden McFadden, "Ölüme yaklaştıklarında 'Keşke sağlığımın kıymetini bilseydim' diyorlar" dedi.

Yaşlı bakımevi hemşiresi ölmeden hemen önce insanlardan duyduğu en yaygın pişmanlığı açıkladı! "Yüzlerce ölüm gördüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yaşlı bakımevinde hemşire olarak görev yapan Julie McFadden hastaların ölmeden önce mümkün olduğunca rahat hissetmelerini sağlamaya odaklanan işinde yüzlerce kişinin ölümüne tanık oldu. Hospice Nurse Julie adlı YouTube kanalında vefat etmeden önce insanların yaşadıkları son durumları anlatan McFadden, ölüm döşeğinde en sık söylenen şeyi paylaştı.

"PİŞMANLIK DUYUYOR"

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Rob Moore'in podcastine konuk olan McFadden, "Nefes alabilmeyi, dolaşabilmeyi, güneş ışığını hissedebilmeyi seviyorum; bu tür küçük şeylere minnet duyuyorum. Ölmeden önce pek çok insan bu küçük şeylerin değerini bilmediği için pişmanlık duyuyor" diye konuştu.

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Ölümün korkulacak bir şey olmayan doğal bir süreç olduğunu söyleyen McFadden, "Genel olarak konuşursak, iyi bir şekilde ölmek için paraya sahip olmak faydalı oluyor ki bence bu gerçekten talihsiz bir durum. Son anlarda 7/24 bakıma sahip olma gerçekten mükemmel bir şans" ifadelerini kullandı.

Ölüme yaklaşırken insanlar en çok hangi pişmanlığı yaşıyordur?

Sağlığımın değerini bilmemek
Aileme yeterince vakit ayıramamak
Hayallerimi gerçekleştirememek
Küçük mutlulukların kıymetini bilmemek

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hemşire
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