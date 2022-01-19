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"Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluşacak

19.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluşacak

TEKİRDAĞ (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyununu Tekirdağ'da sahneleyecek.

Üç eski palyaço, üç eski dost, Nicolo, Filippo ve Peppino'nun "yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanını görüp seçmelerde karşılaşması sonrasında yaşananların anlatıldığı oyun, 22 Ocak'ta Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 20.00'de "perde" diyecek.

Matei Visniec'in yazdığı, çevirisini Ahmet Güngören ve rejisörlüğünü Murat Çidamlı'nın yaptığı tek perdelik tiyatro oyununda, karakterlerden Nicolo'yu Muhammet Aymaz, Filippo'yu Ercan Kılıçarslan, Peppino'yu Ceyhun Gen ve yaşlı palyaçoyu Ahmet Birkan Şentürk canlandıracak.

Oyunun biletleri Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilebilir.

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