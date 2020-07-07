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Yaşlı çiftin öldüğü kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 07.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Uşak’ta şehir dışındaki cenazeye giden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı kocanın hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi daha kurtarılamadı.Bir yakınının cenazesi için Çorum’dan İzmir’e yola çıkan Fatih Yıldız idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti.

Yaşlı çiftin öldüğü kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Uşak’ta şehir dışındaki cenazeye giden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı kocanın hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi daha kurtarılamadı.
Bir yakınının cenazesi için Çorum’dan İzmir’e yola çıkan Fatih Yıldız idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Ardından yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada karı koca olduğu öğrenilen Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan sürücü Fatih Yıldız ve Meliha Yıldız (45) ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Meliha Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Merkez
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Merkez
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