Yaşlı kadın konakladığı otel odasında ölü bulundu

Olay, Eğirdir’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aydır otelde konaklayan Emine Gelir (67) sabah kahvaltısına inmeyince kat görevlisi odasına çıktı. Bir süre kapıyı çaldıktan sonra açan olmayınca odaya giren kat görevlisi Gelir’i hareketsiz bir şekilde buldu. Otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gelir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi morguna kaldırıldı.





