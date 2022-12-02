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Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

02.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde çıkan yangında yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Yangın, Uzundere Mahallesi Köseler Mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Özcan’a (90) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti. Özcan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada ev ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapılıyor.

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