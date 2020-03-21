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Yaşlılar "evinde kal" çağrısına uymayınca banklı çiçekliklere de tel örgü çekildi

EDİRNE HABERLERİ  | 21.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Yaşlılar "evinde kal" çağrısına uymayınca banklı çiçekliklere de tel örgü çekildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankı olan çiçeklikler tel örgüyle çevrildi.

Edirne Belediyesi ekipleri, önceki gün Saraçlar Caddesi'ndeki bankları, tedbirler kapsamında kaldırdı.

Uyarılara rağmen yaşlı vatandaşların dışarı çıkarak çiçekliklerin banklarında toplu halde oturması üzerine bu banklara da ekiplerce tel örgü çekildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm vatandaşları bir kez daha uyararak, "Küresel bir sorun olan koronavirüs tehlikesi atlatılana kadar lütfen evinde kal. Hepimizin sağlığı buna bağlı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çiçeklik Edirne koronavirüs tel örgü

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