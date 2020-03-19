Yaşlılar koronavirüsten sıkı izolasyonla korunabilir

"Huzurevlerindeki yaşlılar tek kişilik odalarda kalmalı. İzolasyon kurallarını yerine getirmeli. Dışarı çıkmamalı, toplu alanlarda bulunmamalı. 60 yaşından sonra risk başlıyor. 80 yaşın üzerinde de risk artıyor. Sıkı izolasyona dikkat etmek gerekiyor. Önemli olan virüsle karşılaşmamak. İzolasyonun temeli budur. Virüsle karşılaşmadıktan sonra sıkıntı yok. Kalabalıklara karışıp çok gerekli olmadıkça hastanelere gitmeye devam edilirse risk artar. Özellikle yaşlı nüfus, evinde izole olur, mümkün olduğunca dışarı çıkmaz, teması azaltırsa o zaman kendilerini de korumuş olurlar."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün özellikle 60 yaş ve üzeri yaş grubunda eşlik eden kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk oluşturduğunu söyledi.

DUYGU YENER - Dünya genelinde 150'den fazla ülkede görülen ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 60 yaş ve üzerindekilerin, sıkı izolasyon kurallarına uyarak bu süreci rahat bir şekilde geçirebilecekleri belirtildi.

- "Sosyal mesafenin korunması önemli"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş da yaşlılarda Kovid-19 hastalığının daha ağır geçtiği ile ilgili bilgilerin Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki salgının ilk verileri ve diğer sağlık verileriyle de desteklendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün Çin raporunda 60 yaşın üstündeki bireylerin salgını daha ağır geçirdiği ve bu kişilerde ölüm oranın yüksek olduğu şeklinde veriler olduğunu ifade eden Aktaş, "Daha sonra İran, İtalya, Almanya gibi diğer ülkelerde de buna benzer sonuçlar alındı. Bu nedenle yaşlıların Kovid-19 için önemli bir risk grubu olduğunu kabul edebiliriz." dedi.

Yaşlıların evde kalmalarının istenmesinin nedeninin hastayla temas riskini en aza indirmek olduğunu ifade eden Aktaş, "Bu, ev koşullarında da geçerli. Evde de bir hasta olabilir. Hasta olduğu takdirde yaşlıların mümkün olduğu kadar bulaşma açısından hastadan uzak tutulması, ayrı bir odada olması, sosyal mesafe dediğimiz 1 metre mesafenin korunması çok önemli. Sadece dışarı çıkmamak değil ev içinde hasta olduğunda da onları bu şekilde korumak gerekiyor." diye konuştu.