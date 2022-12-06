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Yasmin Erbil'den Pınar Deniz'e olay gönderme! Ünlü oyuncuyu böyle tiye aldı

06.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz'in 48. Altın Kelebek Festivali'nde yaptığı konuşma, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Pınar Deniz'in sözlerine bir taş da Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil'den geldi.

Yasmin Erbil'den Pınar Deniz'e olay gönderme! Ünlü oyuncuyu böyle tiye aldı

Geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkan Yasmin Erbil, bu defa Pınar Deniz'e yaptığı gönderme ile dikkat çekti. Göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Yasmin Erbil, paylaşımına ''Dünyayı kurtarmak için oyuncu olmak istiyorum'' notunu düştü.

Yasmin Erbil'den Pınar Deniz'e olay gönderme! Sosyal medya yıkıldı 'Kaos başlıyor...'

Yasmin Erbil'in paylaşımını sevgilisi Yiğit Poyraz'ın beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yiğit Poyraz'ın, Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Yasmin Erbil'den Pınar Deniz'e olay gönderme! Sosyal medya yıkıldı 'Kaos başlıyor...'

Yasmin Erbil'in paylaşımına ''Metroda mı karar verdin bu fikre peki?'' ve ''Her zaman şakacının yanındayız'' gibi yorumlar yapıldı.

PINAR DENİZ NE DEMİŞTİ?

Pınar Deniz "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı'' sözleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alınmıştı.

Sözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştı Sözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştı


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Pınar Deniz Yasmin Erbil Pınar kelebe

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