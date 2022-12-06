Yasmin Erbil'den Pınar Deniz'e olay gönderme! Ünlü oyuncuyu böyle tiye aldı

Geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkan Yasmin Erbil, bu defa Pınar Deniz'e yaptığı gönderme ile dikkat çekti. Göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Yasmin Erbil, paylaşımına ''Dünyayı kurtarmak için oyuncu olmak istiyorum'' notunu düştü.

Yasmin Erbil'in paylaşımını sevgilisi Yiğit Poyraz'ın beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yiğit Poyraz'ın, Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Yasmin Erbil'in paylaşımına ''Metroda mı karar verdin bu fikre peki?'' ve ''Her zaman şakacının yanındayız'' gibi yorumlar yapıldı.

PINAR DENİZ NE DEMİŞTİ?

Pınar Deniz "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı'' sözleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alınmıştı.



