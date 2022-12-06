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Dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu söyleyince dalga konusu oldu! Burcu Özberk, Pınar Deniz’i eleştiren tweet’i beğendi

06.12.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın Ceylin'i Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Sahnede ödülü almak için çıkınca "‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" diyen Deniz dalga konusu oldu. Burcu Özberk de Pınar Deniz’i eleştiren tweet’i beğendi. İşte o paylaşım...

Dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu söyleyince dalga konusu oldu! Burcu Özberk, Pınar Deniz’i eleştiren tweet’i beğendi

Yargı dizisiyle popülerliğini artıran Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni’nde yaptığı konuşma sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Deniz konuşmasında “Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; ‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı” cümlelerini kullandı.

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"MÜCEVHER MARKASININ YÜZÜ OLARAK..."

Ünlü oyuncunun bu sözleriyle ilgili yorum yapan bir hesap “Bu videodan sonra kadını bir googlelayayım dedim, bahsettiği film Kanlı Elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes film festivaline gitmiş” tweet’ini attı.

Ekran Alıntısı

Bu tweet’i beğenenler arasında ünlü oyuncu Burcu Özberk’in olması da dikkat çekti. Her iki oyuncunun fanlarının yeni gündem konusu bu beğeni oldu.

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