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Yasmin Erbil’in bikinili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı! Beğeni butonu çöktü

08.04.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren kızı Yasmin Erbil yaz özlemini takipçileriyle de paylaştı. Mor bikinili hallerini paylaşan Erbil'e sosyal medyada beğeni yağdı.

Yasmin Erbil’in bikinili pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, bikinili pozları ve kusursuz fiziğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyor.

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Teknede desenli bikinisiyle pozlar veren Erbil, paylaşımına "Bunu dileme, bunun için çalış" notunu düştü. Ünlü isme takipçileri, "Maşallah sana, o kadar", "Fıstııkkk", "Barbie" gibi yorumlar yaptı.

POYRAZ YİĞİT'LE AŞKA GELDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da paylaştı. Yasmin Erbil sevgilisinin kucağına oturduğu romantik anlar sosyal medyada beğeni topladı.

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