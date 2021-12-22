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Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

22.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergiz Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil’in Instagram’da paylaştığı göğüs dekolteli pozu, sosyal medyayı salladı. Alevli emoji yorumları yapılan Yasmin’in paylaşımına, ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan da kayıtsız kalmadı.

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her yaptığı ve giydiği olay olan Yasmin’in son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir mekânda otururken siyah askılı ve dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Yasmin Erbil'e annesi Nergiz Kumbasar'ın dışında Seda Sayan da yorum yaptı. Kumbasar, kalp ve alev emojisi yorumunu yaparken, Seda Sayan ise nazar boncuğu eklemekle yetindi.

Yasmin Erbil’in fotoğrafı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

yasmin erbil

yasmin erbil

yasmin erbil

yasmin erbil

İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımları paylaşımları

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Yasmin Erbil
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