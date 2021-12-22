Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her yaptığı ve giydiği olay olan Yasmin’in son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir mekânda otururken siyah askılı ve dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Yasmin Erbil'e annesi Nergiz Kumbasar'ın dışında Seda Sayan da yorum yaptı. Kumbasar, kalp ve alev emojisi yorumunu yaparken, Seda Sayan ise nazar boncuğu eklemekle yetindi.

Yasmin Erbil’in fotoğrafı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımları paylaşımları





