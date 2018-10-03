Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru adım

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Fenerbahçe Dergisi'nin ekim sayısında açıklamalarda bulundu. Benzia, Fransa’daki yoğun ikili mücadeleli ve temaslı futbolun Türkiye’deki futbola benzediğini söylerken, bu konuda adaptasyon sorunu yaşamadığını anlattı. Benzia, Beşiktaş’la oynanan derbi maçında Kadıköy’deki atmosferin muhteşem olduğunu vurgulayarak, “İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını, takımlarına ne kadar bağlı olduğunu gördüm” dedi. “Fransa ve Türkiye ligini çok benzer buldum” Fransa Ligi ile Türkiye Ligi’ni karşılaştıran Cezayirli futbolcu, “İki ligde de çok fazla temas ve ikili mücadele var. Futbolcular birbirlerine çok yakın temaslar kuruyor. Bu mücadele açısından Fransa ve Türkiye ligini çok benzer buldum. Bu açıdan Fransa’da yetişmiş bir futbolcu olarak adaptasyon problemi yaşamadım. Fark olarak şunu söyleyebilirim Fransa liginde daha çok taktiğe dayalı bir oyun var, taktiğe daha fazla önem veriliyor, daha defansif bir oyun tercih ediliyor. Türkiye’de ise takımlar daha açık bir oyun anlayışına sahip” diye konuştu.

"Ailem için Cezayir Milli Takımı’nı seçtim" Neden Fransa yerine Cezayir Milli Takımı’nı tercih ettiğini açıklayan Benzia, “Ailemi gururlandırmak için Cezayir Milli Takımı’nı seçtim. Ailemin büyük bir kısmı Cezayir’de yaşıyor. Sadece annem Fransa’da. Teyzelerim, halalarım, amcalarım, dedem, anneannem hepsi Cezayir’de yaşıyor. Bu yüzden üzerime o formayı ve o bayrağı giymek istedim. Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı iyi bir jenerasyon yakaladı. Genç oyuncular var, kuvvetli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu takımla bir şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. "Müslüman olduğumuz için bir adım geride başlıyorduk" Müslüman olarak Fransa’da sosyal hayatta ve futbolda dezavantaj yaşayıp, yaşamadığının sorulması üzerine başarılı futbolcu, şöyle cevap verdi: “Bir Müslümanın Fransa’da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı, kıyaslayamayız. Burada her zaman ezan sesi var, hiçbir şüphe duymadan yemeklerin helal olduğunu bilerek yiyebiliyorsunuz. Oradayken hep balık yiyorsunuz çünkü etlerin helal olup olmadığını bilemiyorsunuz. Beslenme alışkanlıklarınızı etkileyen bir durum. Futbolda da Cezayirli olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bir adım geride başlıyorduk. Benim önüme zorluklar çıkarılan durumlar oldu.”