Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’nin sezon başında Lille’den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia’ya Yunanistan’a transfer olacağı iddia edildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Yassine Benzia ile ilgileniyor.

Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncu için daha önce Rusya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dan kulüplerin devrede olduğu yazılmıştı.

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 20 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

