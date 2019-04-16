SPOR

Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2019 08:33 | Son Güncelleme

Yunan ekibi Olympiakos'un, Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’nin sezon başında Lille’den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia’ya Yunanistan’a transfer olacağı iddia edildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Yassine Benzia ile ilgileniyor.

Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncu için daha önce Rusya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dan kulüplerin devrede olduğu yazılmıştı.

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 20 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a göndermeF.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme
G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yassine Benzia Fenerbahçe Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor! Büyük onur

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor! Büyük onur

Başakşehir'den G.Saray'a: Suç duyurusunda bulunacağız!

Başakşehir'den G.Saray'a: Suç duyurusunda bulunacağız!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi!

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a emojili gönderme

F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme!

Roberto Soldado: Bu şekilde bile yenilmeyeceğimizi gösterdik

'Yenilmeyeceğimizi gösterdik'

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e şok cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.