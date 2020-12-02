SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”

Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Sivasspor’un forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Villarreal maçı öncesi, "Yarınki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Korona olduğum günleri zor geçirdim" dedi.

Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 5. maçında yarın sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da deneyimli oyuncu Mustapha Yatabare, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu. Yatabare, “Yarınki maç bizim için çok önemli. Öncelikle buradan puan alarak çıkmak zorundayız. Tabii ki korona yüzünden eksiklerimiz mevcut ve sakat arkadaşlarımız var. Bunları bahane olarak sunamayız çünkü kazanmamız gereken bir maç var. Bu sebeple yarınki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Korona olduğum günleri zor geçirdim. Ama sonrasında gereken antrenmanları yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Eski Rizesporlu futbolcu hayatını kaybetti
Eski Rizesporlu futbolcu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Carlos Queiroz dönemi bitti
Carlos Queiroz dönemi bitti
İşte Falcao'nun yeni adresi
İşte Falcao'nun yeni adresi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”
Yatabare: “Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız”
Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!
Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması
Çalımbay: “Hakemler bilerek hata yapıyor”
“Hakemler bilerek hata yapıyor”
Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.