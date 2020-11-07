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Yatağan-Aydın kontrol noktasında yoğun denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 07.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Yatağan Kaymakamlığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Yatağan-Aydın yolu polis uygulama noktasından geçen araçlar yoğun bir şekilde denetleniyor.Covid-19 tedbirleri kapsamında başta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve servis araçları olmak üzere Aydın istikametinden Yatağan ilçesine giriş yapan tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak denetlendi.

Yatağan Kaymakamlığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Yatağan-Aydın yolu polis uygulama noktasından geçen araçlar yoğun bir şekilde denetleniyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında başta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve servis araçları olmak üzere Aydın istikametinden Yatağan ilçesine giriş yapan tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak denetlendi. Denetlemelerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların yolcularının seyahat etmeden önce HES kodu alıp almadıkları kontrol edildi.
Servis araçları ile beraber özel otoları da durduran polisler, internet bağlantılı tablet bilgisayarlar aracılığı ile sürücü ve yolcuların geldikleri yerlerde karantinaya tabi tutulup tutulmadıklarını da kontrol ettiler. Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın da bizzat katıldığı denetimlerin bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

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