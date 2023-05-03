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Yatağan Girme Ovasında sulama sistemi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı

03.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muğla'daki Yatağan Girme Ovasında yapımı süren modern sulama sistemi inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmayı, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarını, bu kapsamda musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Muğla'nın su imkanlarını büyük bir emek ve özveriyle değerlendirdiklerini ifade eden Balta, Yatağan Girme Ovasında modern sulama imkanı sağlayacak sistemin inşaatında boru montaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktardı.

Proje kapsamında 65 bin metre sulama borusunun döşeneceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"62 bin metre montaj çalışması tamamlandı. Sulama inşaatında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandı. Girme Ovasında 21 bin 510 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması planlanıyor. Modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 135 milyon 513 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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