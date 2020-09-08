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Yatağan’da Covid-19 tedbirlerinden taviz yok

MUĞLA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Yatağan ilçesinde Covid-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda kararlılıkla gerçekleştirilen denetimlerin bundan sonra da aralıksız olarak sürdürüleceği açıklandı.Yatağan’da göreve başlayan Kaymakam Onur Kökçü ilk asayiş toplantısını gerçekleştirirken, toplantıya katılan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan asayiş olayları ve Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü Yatağan İlçesinin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu bildiğini, Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.Kaymakam Kökçü, tedbirlere uymayanların tespiti halinde de çeşitli cezaların uygulanacağını belirtti.

Yatağan ilçesinde Covid-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda kararlılıkla gerçekleştirilen denetimlerin bundan sonra da aralıksız olarak sürdürüleceği açıklandı.
Yatağan’da göreve başlayan Kaymakam Onur Kökçü ilk asayiş toplantısını gerçekleştirirken, toplantıya katılan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan asayiş olayları ve Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü Yatağan İlçesinin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu bildiğini, Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Kaymakam Kökçü, tedbirlere uymayanların tespiti halinde de çeşitli cezaların uygulanacağını belirtti.

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