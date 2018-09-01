Yatak odası dinlenen Sinem Sülün paylaşım yapınca...

2013 Yılında tekstilci Mustafa Yüksel ile evlenen 2005 Miss Model of Turkey yarışmasının birincisi Sinem Sülün, evliliği sırasında yatak odalarındaki üçlü prizde 'böcek' diye bilinen dinleme cihazı bulmuş, eşinin ailesinin kendisini dinlediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Sabah'ın haberine göre; bu olayın ardından eşinden boşanan Sülün'ün açtığı dinleme davasının sonucunda kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Birsen Yüksel 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, geçtiğimiz günlerde Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kararın onanmasının ardından Sinem Sülün, eski eşinin annesi ve babasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, altına "Sizinle hesabımız sadece bu dünyada değil, öbür dünyada" yazdı. Ünlü modelin paylaşımı sonrası kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Birsen Yüksel, eski gelinlerinden şikayetçi oldu. İddialarla ilgili konuşan Sinem Sülün, kendisini şöyle savundu:

"Bu fotoğraflar daha önce basında yer almıştır. Basına mal olmuş fotoğrafları tekrar kullanmakla özel hayatın gizliliğini ihlal etmiş olmam. Sözlerimde hakaret içerikli hiçbir şey yoktur." Sülün'ün kendilerine hakaret ederek özel hayatlarını ihlal ettiklerini belirten Yüksel Ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

