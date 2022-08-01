Yatak sırlarını ifşa etmişti! Kelly Brook ve Jeremy Parisi evlendi

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, aradığı mutluluğu uzatmalı nişanlısı Jeremy Parisi'de buldu. Daha önce nişanlısının kıvrımlı kadın sevdiğini söyleyen ve yatak sırlarını ifşa eden model, sevgilisine yatakta neyi sevdiğini rahatlıkla söylediğini anlatmıştı. Fabulous Digital'e konuşan Brook "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Eskisi kadar azgınım" itirafında bulunmuştu.

Beşinci kez nişanlanan Kelly Brook ruh eşini sonunda bulduğunu da söylemişti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kelly Brook, düğününün istediği gibi olması için hiçbir harcamadan da kaçınmıyordu. İleri sürülenlere göre 25 yıllık kariyeri boyunca yaptığı birikimin bir bölümünü gözden çıkarmaya hazır olan Kelly Brook, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra ünlü meslektaşlarını da davet edeceği tören için 300 bin ila 500 bin sterlin arasında harcama yapmıştı.

Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Brook ve Parisi, dostlarını lüks bir villada ağırladı. Bu özel gecede dünyaca ünlü şefler konuklar için menüler hazırladı. Çift, düğünlerine özel kareleri de sosyal medya hesaplarından yayınladı. Müzik dünyasının önemli isimlerinin de sahne aldığı kutlamada gelin ve damadın romantik dansı büyük ilgi gördü.

Daha önce dört kez nişanlanan ve evlilik aşamasında ilişkilerini sonlandıran Brook, uzun dantel işlemeli bir gelinlik tercih etti.



