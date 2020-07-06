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Yatçılar tedbiri elden bırakmıyor, hijyen ve maskeden taviz vermiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Yeni normalleşme ile birlikte havalarında ısınması tatilcileri daha çok denizlere iterken, sahiller ve özellikle yat turlarına olan ilgi de arttı.

Yeni normalleşme ile birlikte havalarında ısınması tatilcileri daha çok denizlere iterken, sahiller ve özellikle yat turlarına olan ilgi de arttı. Pandemi sonrası teknelerini hazırlayan yatçılar belirlenen kurallar çerçevesinde tedbirlerini alarak turlara çıkıyorlar.
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Yatlara asılmak üzere gönderilen "Covid-19" önlemlerini içeren afişler Kemer’de yatçılara dağıtıldı. Yatçılar, DTO’ya teşekkür ederken, İngilizce hazırlanan afişleri yatların görülen bölümlerine astı.
Bu yıl geçtiğimiz yıla göre işlerin düşük olduğuna dikkat çeken yat işletmecileri “ Sezonumuzu Pandemi sonrası açtık. Tabii ki bu yıl geçtiğimiz yıllara göre işlerimiz oldukça az. Her şeye rağmen yatlarımızı hazırladık ve bizlere verilen tedbirleri harfiyen uygulayarak turlarımıza çıkıyoruz. Buna da şükür. Deniz Ticaret Odamız tarafından hazırlanan yatlarımızda tatilcilerimizin dikkat etmeleri amacıyla üzerinde kuralların yazılı bulunduğu uyarıcı afişlerimizi teknelerimin görülen bölümlerine astık. Her zaman sosyal mesafemize, hijyenimize ve maske kullanımımıza dikkat ediyoruz” dediler.
DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de her zaman üyelerin yanlarında bulunduklarını belirterek özellikle Pandemi sırasında ve sonrasında yeni normalleşme ile birlikte, kurallar çerçevesinde her zaman denizcilere destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

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