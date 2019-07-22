Yatmadan önce sosyal medya hesaplarını kontrol edenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor

3 yıldır sosyal medya ve dijital göçmenler üzerine araştırmalar yaptığını ifade eden Tüketim Kültürü Araştırmaları Uzmanı Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, "Sosyal medyadaki en büyük sıkıntıların başında iletişim eksikliği yatmakta. Buradaki iletişim eksikliği, yüz yüze iletişimden kaynaklanıyor. İnsanlar sosyal medyanın artmasıyla birlikte bir birinden uzaklaştıklarını düşünüyor olsalar bile, sosyal medyanın çok da yerden yere vurulacak bir payı yok. Sosyal medya insanların haberdar olma ihtiyacını karşılamaktadır. ’Dijital göçmen’, teknolojiyle sonradan tanışan insanlara verilen bir isimdir. Günümüzde 40 yaş ve üzeri insanlar için djital göçmen tabirini kullanabiliriz. Dijital göçmenlerin doğduklarında internet yoktu. Sosyal medya zaten yoktu. Onlar hayatlarının geç döneminde sosyal medyayla tanıştılar. Günümüzde sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı gençler arasında yaygınlaşıyor sanılsa da, aslında 40 yaş ve üzeri fertlerde önemli ölçüde sosyal medya bağımlılığı olduğunu görüyoruz. 40 yaş üzerindekiler sosyal medyada genellikle siyasi ve dini içerikli paylaşımlarda bulunuyor. Gençler her ne kadar yaşamış oldukları tecrübeleri paylaşıyor olsa da, dijital göçmenler sosyal medya üzerinden belli bir ideolojiyi ya da belli bir dini içeriği paylaşmaktan keyif alıyorlar" dedi.