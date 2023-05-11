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Yavru baykuşlara özel bakım

11.05.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da ikisi yavru üç baykuş, Yomra ilçesinde bulunan bir veteriner kilniğinde özel bakıma alınırken, sevimlilikleriyle ilgi odağı oluyor.

Yavru baykuşlara özel bakım

Yaklaşık bir aydır özel bir klinikte bakıma alınan üç baykuş uçmaya hazır duruma gelirken, veteriner teknikeri Gülenay Sarı, minik dostlarının 15 gün daha kendileriyle birlikte olacağını belirtti.
Bakımı yapılan baykuşların daha sonra doğaya bırakılacağını kaydeden Sarı, “Minik dostlarımız yaklaşık 1 aydan beri bizimle beraber burada bakımlarını üstlendik. Genelde ciğer ya da mamayı ıslatarak besliyoruz. On beş gün daha bizimle kalacaklar sonrasında Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek doğaya bırakılacaklar. Bakımını severek yapıyoruz. Minik dostlarımızı herkes sevebilir yeter ki korkunuz olmasın" dedi.

Minik baykuşların renklerinin farklı olmasının ırklarının özelliklerinden kaynakladığını belirten Sarı "Yavruların ikisi kardeş, henüz birkaç aylıklar ancak uçmaya yakınlar. Koyu kahverengi renkliler kardeş, üçü bir arada olunca uyum sağlıyorlar. Kardeş olanlar, açık kahverengi baykuştan daha küçükler her üçü de uçmaya hazır durumda. Kardeşler bize geldiğinde henüz tüyleri çıkmamış kanatlarını tamamlamamışlardı. Bize anneleri olmadığı için beslenemezler diye getirildi” diye konuştu.

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