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Yavru boz ayı ilçe merkezinde yiyecek aradı

BetülKurucu BetülKurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kış uykusuna yatmayan ve Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine inen yavru boz ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu Sarıkamış'ta boz ayılar, yaz döneminde yaklaşık 300-350 kilometre yol katederek, Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlık alana gidiyor.

Yavru boz ayı ilçe merkezinde yiyecek aradı

Burada meyvelerle ve bitki örtüsüyle beslenen hayvanlar, kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.
Havanın soğuması ve kar yağmasına rağmen ayılar ilçe merkezindeki çöp dökülen yerlerde görülmeye başladı.
İnönü Mahallesi'ndeki millet bahçesi mevkisinde bulunan çöp konteynerlerine karnını doyurmak için gelen yavru bir boz ayı, ilginç görüntüler oluşturdu.
Boz ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla özçekim yaptı.
Mahalle sakinlerinden Fatih Tur, ilk defa boz ayı gördüğünü belirterek, "Aç kalan ayılar ilçe merkezine kadar iniyor.
Arabayla geçerken gördüm, şaşırdım. Aramızda 5 metre vardı. Cep telefonu ile özçekim yaptık." dedi.
Boz ayı yavrusu, bir süre sonra köpeklerin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış bozayı

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