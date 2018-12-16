Yavru boz ayı ilçe merkezinde yiyecek aradı

Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu Sarıkamış'ta boz ayılar, yaz döneminde yaklaşık 300-350 kilometre yol katederek, Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlık alana gidiyor.

Burada meyvelerle ve bitki örtüsüyle beslenen hayvanlar, kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.