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Yavuz Bakır: Trabzonspor karşısında hedefimiz galibiyet

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hafta sonu Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Yavuz Bakır: Trabzonspor karşısında hedefimiz galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası’nda sahasında Eskişehirspor’u yedek ağırlıklı kadro ile kupa dışı bırakan Çaykur Rizespor, Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavililerde Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hafta sonu Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Üst üste maçlar kaybettikten sonra kendi evimizde son oynadığımız lig maçında Göztepe’yi yendik. Trabzonspor maçını da kazanıp serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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