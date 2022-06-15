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Yavuz Bingöl, annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem etti: Yazıklar olsun

15.06.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı. Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl törende aramayanlara tepki göstererek 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl, annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem etti: Yazıklar olsun

Halk ozanı Şahsenem Akkaş nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle dün sabah hayatını kaybetti. Uzun zamandır alzheimer hastalığı ile mücadele eden 79 yaşındaki Akkaş için Karacaahmet Sultan Dergâhında tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl taziyeleri kabul etti.

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Törene ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Oyuncu Oktay Kaynarca ve sevenleri katıldı.

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Akkaş, törenin ardından Balıkesir Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlandı. Yarın ise Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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"TELEFON BİLE AÇMAYAN HERKESE YAZIKLAR OLSUN"

Halk ozanı Şahsenem Akkaş'ın oğlu Oğuz Bingöl, törende yaptığı konuşmada cenaze için aramayanlara tepki göstererek, "Türkiye'nin ilk kadın ozanı. Kadın olmanın, müzisyen olmanın, alevi olmanın, muhalif olmanın her türlü faşizmini görmüş bir kadının cenazesinde bulunuyorsunuz. Benim annem olarak değil, çocuklarının başında kalabilmek için mücadele verdi. Bütün ömrünü bu mücadeleye vermiş olan kadının cenazesinde siyasi nezaketi bir yana bırakıyorum, insanlık nezaketi göstermeyen, burada olmayan, telefon bile açmayan herkese 'Yazıklar olsun' diyorum" dedi.

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"ANNEMİZ BİZİM KAHRAMANIMIZDI"

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Yavuz Bingöl ise annesinin cenaze aracının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini söyledi. Bingöl, "Anne öldükten sonra evladın büyüdüğü söylenir, galiba büyüdüm. Annemizi kaybettik, bizim kahramanımızdı. 1970'li yıllarda, Türkiye'nin en kötü dönemlerinde haksızlıklara karşı durmuş, Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından biriydi. İnsan nezaket gösterir arar başsağlığı diler. Araç bile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor, dikkatinizi çekerim. Üzüldük aramalarını beklerdik insanlık adına. Herkes aradı, Sayın Valimiz aradı, Cumhurbaşkanımız aradı, Meclis Başkanımız aradı, Kültür Bakanımız aradı, vekiller aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Herkes aradı sağ olsun. Aramayan arkadaşlara da tekrar ediyorum, yazıklar olsun" diye konuştu. (DHA)

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