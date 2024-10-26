Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl bir süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle dünyaevine girdi. Sahilde gerçekleştirilen sade nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

Düğünde takı töreninde Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl tarafından dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası'nın takılması sosyal medyada gündem oldu. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.

"SAKİN SADE BİR ORGANİZASYON YAPTIK"

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık." dedi. Nikah törenine, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

NİKAH ŞAHİDİ OKTAY KAYNARCA

Yavuz Bingöl'ün şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan oldu.

"SON KEZ EVET"

Ünlü çiftin nikah töreninde beşinci kez evlenen Yavuz Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun 'şahitlik ediyor musunuz?' sorusuna "Yemin ediyorum" cevap vermesi herkesi güldürdü.