Bülent Ersoy estetik ameliyatı oldu! "Biz starların yaşı yoktur..."

74 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, gençleşmek için ameliyat oldu. Ersoy ameliyat sonrası hastane odasından fotoğrafını yayınladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre açıklamasında Ersoy şunları ifade etti:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almakta bir gerçek…Ve yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu...

Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım; ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar... Kendisi gerek mesleki olarak gerekse de insan olarak bana bu güveni verip kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım efendim.

Bu başarıyı sizlerin de görmesini ve heyecanıma sizlerin de ortak olmasını istedim… Sayın hocama sihirli eller demek zorundayım sayın hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimle efendim. Bu arada siz sevgili takipçilerimi de minnet ve şükranlarımla selamlıyorum efendim."