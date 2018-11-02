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Yavuz Bingöl'den Ahmet Kural'a: Yürü git

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Yavuz Bingöl'den Sıla'ya destek geldi! Bingöl çektiği kısa bir video ile Ahmet Kural'a sert çıktı! Bingöl "İki tane film çekmekle adam olunmuyor" dedi

Yavuz Bingöl'den Ahmet Kural'a: Yürü git

Sanatçı Sıla, dün Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yaşananların ardından birçok ünlü isimden Sıla'ya destek mesajları paylaşıldı. Yavuz Bingöl de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Ahmet Kural'a zehir zemberek sözler sarf etti.

"İKİ TANE FİLM ÇEKMEKLE ADAM OLUNMUYOR"

Bingöl kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alan paylaşımında şunları söyledi:

"Ahmet Kuralsız... Kardeşim sen kimsin bir kadını dövüyorsun, şiddet uyguluyorsun? Adam ol biraz adam. İki tane film çekmekle adam olunmuyor. Hadi yürü git!"

Ahmet Kural bugün savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yavuz bingöl ahmet kural Sıla ve Ahmet Kural

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sen ve senin gibiler de gidin adamın yüzüne söyleyin bunları beğeni almak için video, yazı paylaşmaktan başka bişey bildiğiniz yok.
Hadi yüyü git :D
yerden göğe kadar haklısın.. adam değil madam...
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