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Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı.

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı! Soruşturma başlatıldı
Öznur Yaslı İkier

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

olay

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

körler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cenaze sanatçı
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