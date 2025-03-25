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Fenomen dizi Kızıl Goncalar için final çanları çaldı! Tarih belli oldu

Pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizi Kızıl Goncalar için final çanları çaldı. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizinin final tarihi kesinleşti.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar için final çanları çaldı! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı'nın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirdi.

Her sahnesi sosyal medyada gündem olan dizi pazartesi akşamlarına adeta damga vurdu. Başından beri iki sezon olarak planlanan fenomen dizi için final tarihi kesinleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

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KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem’in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira’nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

dizi 2

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı lağvetme ve Meryem’i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd’e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

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Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd’le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd’in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem’i namlunun ucuna oturtacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz Özgü Namal Kızıl Goncalar
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