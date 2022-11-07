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Yavuz Bingöl'e müjdeli haber! Kızı duyurdu

07.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl'ün 1986 yılında ilk evliliğini yaptığı Gülsenem Kurt'ten dünyaya gelen kızı Türkü Sinem Bingöl'den müjdeli haber geldi. 2018 yılında evlendiği Mert Yüncü'den Aslan adında bir oğlu olan Türkü Bingöl, hamile olduğunu ultrason fotoğraflarıyla duyurdu.

Yavuz Bingöl'e müjdeli haber! Kızı duyurdu

Yavuz Bingöl'ün ilk eşi Gülsenem Kurt'tan dünyaya gelen kızı Türkü Sinem Bingöl, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile evlenmişti. Türkü Bingöl, Ekim 2020'de de Aslan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İş insanı Mert Yüncü ile mutlu bir evlilik sürdüren Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl'den güzel haber geldi.

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BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

Yavuz Bingöl'ün yeniden dedelik sevenci yaşadığı ortaya çıktı. Türkü Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Türkü Bingöl, Instagram hesabından ultrason fotoğraflarını paylaşıp, "Sürpriz son fotoğrafta. Ailemiz büyüyor, Aslaniko abi oluyor" mesajını yazdı.

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