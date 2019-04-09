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Yavuz Bingöl: Kabadayılık yaptı, tokat attım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Yavuz Bingöl, Kıbrıs Ercan Havaalanı'nda bir personeli dövdüğü iddia edildi. Bingöl, bir YouTube kanalında duruma açıklık getirdi.

Yavuz Bingöl: Kabadayılık yaptı, tokat attım

Yavuz Bingöl, Kıbrıs Ercan Havaalanı'nda personele şiddet mi uyguladı? Bingöl, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, herhangi bir görevliyi değil kendi ekibindeki arkadaşına kabadayılık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını söyledi.

Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Bingöl, Magazin Noteri adlı YouTube kanalında konuştu. Bingöl, olayın haberlerdeki gibi olmadığını belirterek, işin aslını canlı yayında açıkladı. İşte ünlü türkücünün darp iddiası hakkında yaptığı açıklama:

"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı'na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı.

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"KABADAYILIK YAPTI"

O esnada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek 'Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?' dedi.

"KENDİ ARKADAŞIMA TOKAT ATTIM"

"Ben de devreye girerek kendi adamımızı tuttum, kendine gelmesi için tokat attım ve 'biz kabadayı mıyız' diyerek bağırdım. Bu olayı ben bir görevliyi dövmüşüm gibi haber yapmışlar. Doğrusu anlattığım gibidir, düzeltmek isterim. Herhangi bir görevliyi dövmedim, kendi arkadaşıma tokat attım. Olan budur."

Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.

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