Yavuz Bingöl: Kabadayılık yaptı, tokat attım

Yavuz Bingöl, Kıbrıs Ercan Havaalanı'nda personele şiddet mi uyguladı? Bingöl, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, herhangi bir görevliyi değil kendi ekibindeki arkadaşına kabadayılık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını söyledi.

Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Bingöl, Magazin Noteri adlı YouTube kanalında konuştu. Bingöl, olayın haberlerdeki gibi olmadığını belirterek, işin aslını canlı yayında açıkladı. İşte ünlü türkücünün darp iddiası hakkında yaptığı açıklama:

"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı'na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı.

"KABADAYILIK YAPTI"

O esnada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek 'Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?' dedi.