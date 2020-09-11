Yavuz, Fatih ve Oruç Reis gemilerinde Erciyes Çelik Halatları Kullanılıyor

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemilerinde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerin kullanıldığını belirterek, “Gururluyuz” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Çelik Halat’ın “Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz ile Oruç Reis sismik araştırma gemimizde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerimiz kullanılmaktadır. Bu güce Güvenin! Dağ gibi arkandayız Türkiyem!” paylaşımını retwett yaptı.

CEO Ertekin, “Gururluyuz” ifadesini kullandı.

