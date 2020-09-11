YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yavuz, Fatih ve Oruç Reis gemilerinde Erciyes Çelik Halatları Kullanılıyor

Yavuz, Fatih ve Oruç Reis gemilerinde Erciyes Çelik Halatları Kullanılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemilerinde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerin kullanıldığını belirterek, “Gururluyuz” dedi.Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Çelik Halat’ın “Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz ile Oruç Reis sismik araştırma gemimizde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Yavuz, Fatih ve Oruç Reis gemilerinde Erciyes Çelik Halatları Kullanılıyor

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemilerinde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerin kullanıldığını belirterek, “Gururluyuz” dedi.
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Çelik Halat’ın “Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz ile Oruç Reis sismik araştırma gemimizde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerimiz kullanılmaktadır. Bu güce Güvenin! Dağ gibi arkandayız Türkiyem!” paylaşımını retwett yaptı.
CEO Ertekin, “Gururluyuz” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:09
Öğle
12:40
İkindi
16:13
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.