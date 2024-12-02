Yavuz Seçkin yıllar sonra ilk kez anlattı! Gülse Birsel ve Vural Çelik arasındaki o konuşmayı açıkladı! 'İnadından vazgeçmedi!'

Efsane dizi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Kubilay' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ortaya çıkan oyuncunun ölümü herkesi yasa boğmuştu.

Rol arkadaşı Gülse Birsel'in paylaşımı ise tepki çekmişti. Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti. Daha sonra da bu paylaşımını silmişti.

YILLAR ÖNCE YAŞANAN OLAYI İLK KEZ ANLATTI!

Aramızda Kalmasın programına katılan Yavuz Seçkin, Gülse Birsel - Vural Çelik arasında yıllar önce yaşanan olayı ilk kez anlattı. İki isim arasında aracılık yapan Yavuz Seçkin, "Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı 'Ben Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı." dedi.

"5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı senaryoyla alakalı. Belki birkaç karakter daha yapabilirim düşüncesiyle. Başka sorunları da vardı konuştular Gülse ile. Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, 'Gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz.' dedi. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural." ifadelerini kullandı.