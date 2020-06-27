Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek?

Yay burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Yay Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay başkalarından aldığınız borçlardan ve kredilerden sıkılacağınız ve tüm bunlardan kurtulmak için yol arayacağınız bir ay olacak. İş ve özel hayatınızda tek taraflı kararlar alarak hayatınızı çıkmaza sokabilirsiniz.

Ani kararlar almak yerine biraz dinlenmeyi tercih etmelisiniz. Her şey bir anda olmayacak, maddi durumunuz yavaş yavaş düzene girecek, sabırlı olmakta fayda var. Yoksa hem olan işi hem de harika giden bir ilişkiyi kaybedersiniz.

Yay burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Uzun süreli ilişkileri olan yay burçları için temmuz ayı evlilik için ideal bir ay olacak. Yalnız 17 ve 23 Temmuz tarihlerine dikkat etmelisiniz. Bu tarihlerde evli olan yay burçları ayrılmak isteyebilir, evlenmek üzere olanlarda ayrılmayı düşünebilir. Bekar ve ilişkisi olmayan yay burçları bu ay karşılarına çıkan tekliflere hemen kapılmasın. Daha sonra kalbiniz kırılabilir. Biraz beklemenizde fayda var.