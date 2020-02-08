YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile temizleniyor

Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile temizleniyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir’de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir’de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor. Ekipler, yaya kaldırımlarında ayrıca tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.
Nevşehir’de Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve hafta sonu sabah saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı sebebiyetiyle belediye ekipleri, kentte kar nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Kar yağışıyla birlikte kentin tamamında yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ulaşımın sorunsuz gerçekleşmesini sağlarken ayrıca yayalar içinde kaldırımlarda kar küreme çalışmaları yapıldı. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 100 kişilik kar timi, sabah saat 05.00’dan itibaren kaldırımları temizlemeye başladı. Püskürtme özelliğine sahip mini kar küreme araçları ile yaya kaldırımlarını kardan arındıran ekipler ayrıca kaldırımlarda da tuzlama yaptı.
Kar küreme makinelerinin girmesinin mümkün olmadığı bölgelerde, yaya ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar şehrin çeşitli noktalarında sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
13:00
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Bezeyen Eczanesi
Merkez
Dörtkol Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.