YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

05.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

Kocaeli şehir merkezinde bulunan yayalara ait Yürüyüş Yolunu kullanan 49 motosiklet sürücüsüne 30 bin TL ceza kesildi.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan ve yayaların kullandığı Yürüyüş Yolunda yollarını kullanan motosikletlilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli şehir merkezinde bulunan yayalara ait Yürüyüş Yolunu kullanan 49 motosiklet sürücüsüne 30 bin TL ceza kesildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan ve yayaların kullandığı Yürüyüş Yolunda yollarını kullanan motosikletlilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine yönelik yaptıkları denetimlerde, yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan sürücülere göz açtırılmadı. Denetimlerde Yürüyüş Yolu’nu kullandıkları belirlenen 49 motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin TL ceza kesildi.
Denetimlerde ayrıca ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz olan motosikletler ile kurallara uymayarak kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Semanur Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Hande Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Aşıroğlu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Down sendromlu Ahmet'in hayali evinin bahçesine yapılan parkla gerçek oldu

Down sendromlu Ahmet'in hayali evinin bahçesine yapılan parkla gerçek oldu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Toprak kayması yaşanan Akmeşe yolunda duvar çalışması sürüyor

Toprak kayması yaşanan Akmeşe yolunda duvar çalışması sürüyor

Kandıra'da ürettikleri İtalyan peynirleriyle ithalatın önüne geçtiler

Kandıra'da ürettikleri İtalyan peynirleriyle ithalatın önüne geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.