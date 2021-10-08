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Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü hakkında "karantina" kararı olduğu ortaya çıktı

08.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü hakkında "karantina" kararı olduğu ortaya çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması gerekirken otomobiliyle yarış yapan ve bir yayayı yaralayıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda 27 Eylül'de yarış yapan iki otomobilden biri, Hüseyin B'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Hüseyin B, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

H.B'nin ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsünün E.Ç, olduğu belirlendi. E.Ç'nin otomobilinin tampon, kaput ve tavanında da kazaya dair iz ve göçük tespit edildi.

Araştırmada E.Ç'nin kazanın meydana geldiği 27 Eylül'de, Kovid-19 karantinasında olması gerektiği de belirlendi. Yakalanan E.Ç. hakkında, Kovid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Yaralanan Hüseyin B'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın hemen öncesine ait güvenlik kamerası kayıtlarında da E.Ç'nin tehlikeli araç kullandığı görülüyor.

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