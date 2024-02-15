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Yayın ihalesinde sürpriz gelişme! Süper Lig ekiplerinden 3 takım çekimser oy kullandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmak üzere... Önümüzdeki üç sezonun yayıncısını seçebilmek için ihaleye giren TFF için sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. beIN Medya'nın yaptığı 3 milyar 900 milyon TL'lik tekliften daha yüksek bir teklif yapılmasına rağmen TFF'nin bu teklife cevap vermemesi büyük tepki çekmişti. TFF'nin bu kararını destekleyen 3 takım olduğu da ifade ediliyor...

Yayın ihalesinde sürpriz gelişme! Süper Lig ekiplerinden 3 takım çekimser oy kullandı

Süper Lig'de beIN Sports'un 3 sezonluk dönemi sonrası yeni ihale sonuçlanmak üzere... beIN SPORTS, Süper Lig yayın ihalesini yeniden almak için TFF'ye son teklifini iletmişti. Süper Lig ekiplerinden 3 takımın kararını beIN Sports'tan yana kullandığı diğer takımların ise başka yayıncıdan yana kullandığı ifade ediliyor.

3 MİLYAR 900 MİLYON TL

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beIN Medya grubu, TFF'ye 3 milyar 900 milyon TL'lik teklifini ileterek kenara çekildi. TFF'nin bu rakamı biraz daha yukarı çekmek için pazarlıklara başladığı ifade edilirken çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Saran Medya, yayın ihalesinde yeniden devreye girdi ve beIN Sports’un teklifinin üzerine çıktı. 140 milyon euro'luk teklif sunan Saran Medya büyük bir sürprize imza atarak beIN Medya'nın önüne geçti. TFF'nin bu teklife cevap vermemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

KULÜPLER BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kulüpler Birliği, şartnameye uygun şekilde euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya’nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi.

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