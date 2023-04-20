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Yayıncı kuruluş yorumcusu Tolga Zengin, maç sonunda isyan etti! 'Banka hesaplarına baksınlar!'

20.04.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıktı. Bordo - mavililer, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçında rakibine 4-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet alamayan Fırtına'da kötü gidişat devam ederken, spor yorumcusu Tolga Zengin'den flaş bir değerlendirme geldi. Zengin, Trabzonsporlu futbolculara büyük tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluş yorumcusu Tolga Zengin, maç sonunda isyan etti! 'Banka hesaplarına baksınlar!'

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo - mavililer, 1-0 öne geçtiği maçın 22. dakikasında 10 kişi kalmasının ardından rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

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Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçında yenilen Trabzonspor'da taraftarlar, futbolculara büyük bir tepki göstermişti.

"BANKA HESAPLARINA BAKSINLAR"

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Bordo - mavili isimlere bir eleştiri de yayıncı kuruluş yorumcusu Tolga Zengin'den geldi.

İşte Zengin'in sözleri;

"Futbolcular Google'a Trabzonspor yazıp tarihine baksınlar. Sonra kendi kontratlarına, banka hesaplarına baksınlar. Ondan sonra açsınlar bir de maçı izlesinler. Biz ne yapmışız diye izlesinler. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Futbolcular baksın."

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