Yayıncı kuruluş yorumcusu Tolga Zengin, maç sonunda isyan etti! 'Banka hesaplarına baksınlar!'

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo - mavililer, 1-0 öne geçtiği maçın 22. dakikasında 10 kişi kalmasının ardından rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçında yenilen Trabzonspor'da taraftarlar, futbolculara büyük bir tepki göstermişti.

"BANKA HESAPLARINA BAKSINLAR"

Bordo - mavili isimlere bir eleştiri de yayıncı kuruluş yorumcusu Tolga Zengin'den geldi.

İşte Zengin'in sözleri;

"Futbolcular Google'a Trabzonspor yazıp tarihine baksınlar. Sonra kendi kontratlarına, banka hesaplarına baksınlar. Ondan sonra açsınlar bir de maçı izlesinler. Biz ne yapmışız diye izlesinler. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Futbolcular baksın."

