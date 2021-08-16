SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

16.08.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçıyla açtı. Karşılaşma öncesinde Yeni Adana Stadı'ndan son gelişmeleri aktaran yayıncı kuruluşun muhabiri talihsiz bir olay yaşadı. Sahanın sulama sisteminin gazabına uğrayan muhabir canlı yayın sırasında sırılsıklam oldu. O anlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor'la oynayacağı maçla açtı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde stattan canlı yayın yapan beIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe, stadyumun sulama sisteminin gazabına uğradı.

"RENKLİ BİR AÇILIŞ OLDU"

Yeni Adana Stadı'ndan yaptığı canlı yayında iki takımdan son gelişmeleri aktaran Mert Yüksektepe, stadyumun sulama sisteminin hedefi oldu. Bir anda sırılsıklam olan Yüksektepe izleyicilerden özür dilerken, "Renkli bir açılış oldu bizim için" ifadesini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa süre binlerce beğeni aldı.

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm
Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttıSamatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.