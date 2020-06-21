Yaylada kayalıklarda mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylasında kayalıklar arasında mahsur kalan köpeğin imdadına yetişen itfaiye erleri, kurtardıkları köpeği sahibine teslim etti.

Şakir Karabıyık isimli vatandaşa ait olan köpek 4 gün Karagöl Yaylasında önce kayboldu. Kaybolan köpeği için arama çalışması başlatan vatandaş, köpeğinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmak için uğraşan Karabıyık, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Taraklı İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye erleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köpek mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

