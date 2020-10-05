YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Yaylada patates hasatı başladı

Yaylada patates hasatı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Korkuteli’nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor.

Korkuteli’nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Korkuteli’ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde ekimi yapılan patateslerin hasatına başlanılırken, üretimin bu yıl verimli olduğu belirtildi.
Korkuteli ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan sebzenin ve meyvenin alternatif olarak ekilen Patates hasatı başladı. Korkuteli’ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde patates üreticiliği yapan Derya Gürler, yaylada toprağın verimli olduğunu ve patates üretiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Bölgede şu an sadece sulama ile ilgili sorunun yaşandığını ancak onun da çözüldüğünü söyleyen Gürler, “Hasat başladı. Bu yıl havaların güzel olması yayla havasının, toprağının ve suyumuzun verdiği özellikler ile ürünlerimizde rekolte çok iyi. 1 dönüm tarlada 4-5 ton arası verim alabiliyoruz. Bugün hasatını yaptığımız patateslerimiz yayla sezonun ilk patatesi” dedi. Üretici olarak tonajdan memnun olduklarını ifade eden Gürler, patatesin kilogram fiyatının 1 TL olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.