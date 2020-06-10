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Yaylada yıldırım düşen ev yandı

GİRESUN HABERLERİ  | 10.06.2020 19:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Aydındere beldesine bağlı Naldas Yaylası’nda bulunan bir eve yıldırım düştü.

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Aydındere beldesine bağlı Naldas Yaylası’nda bulunan bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle ev bir anda alevler içinde kaldı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar yangın sırasında camları ve kapıları kapatarak yangının diğer evlere sıçraması önlenmeye çalışıldı. Aydındere Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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