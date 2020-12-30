YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Yayladağı Belediye Başkanı Sayın’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Yayladağı Belediye Başkanı Sayın’ın korona virüs testi pozitif çıktı

HATAY HABERLERİ  | 30.12.2020 11:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Başkan Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.

Yayladağı Belediye Başkanı Sayın’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Unutmayalım ki, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:43
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Hatay Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Aksaray Eczanesi
Antakya
Hekimoğlu Eczanesi
Antakya
Sümerler Eczanesi
Antakya
Zeynep Eczanesi
Antakya
Derman Eczanesi
Iskenderun
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
Saraç Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.