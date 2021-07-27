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Yaz aylarına keyif katacak ve lezzetiyle büyüleyecek harika 5 salata tarifi

27.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salatalar sıcak günlerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri. Yemeklerin yanına çok yakışan salatalar tek başına bir öğün olarak da tüketiliyor. Salatanızı hazırlarken sürekli aynı malzemeleri kullanıyorsanız ve sıkıldıysanız farklı ve pratik salata tarifleri arayışında olabilirsiniz. Bu yazımızda dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz salata tariflerini veriyoruz.

Yaz aylarına keyif katacak ve lezzetiyle büyüleyecek harika 5 salata tarifi

Öğünlerinde salata tüketmeyi tercih eden kişiler için aynı malzemeleri kullanmak can sıkıcı olabiliyor. Farklı tarifler geliştirmek ve damak zevkinize uygun doyurucu bir salata hazırlamak sizin elinizde. İşte birbirinden lezzetli salata tarifleri...

1. AVOKADOLU SALATA

Avokadonun faydaları saymakla bitmez. Özellikle formuna dikkat edenlerin ve diyet yapanların çok sık tükettiği avokadonun bir de bu halini deneyin.

  • Öncelikle 1 adet avokadoyu yarıya bölerek içini çıkarın, ardından küçük parçalara ayırın.
  • Sonrasında semiz otu veya roka gibi otları ellerinizle koparın, domateslerinizi doğrayın.
  • Doğradığınız tüm malzemeleri salata tabağınıza aldıktan sonra peynir ekleyin ve harmanlayın.
  • Harmanladığınız salatanızın üzerine birkaç tane zeytin koyarak üzerinden bolca limon ve biraz zeytinyağı gezdirin.

2. SEZAR SALATA

Sezar salata, tavuk kullanılarak yapıldığı için oldukça doyurucu olan bir salata çeşidi. Hazırlaması da bir o kadar kolay...

  • Ekmeklerinizi küp küp doğradıktan sonra üzerine yağ gezdirerek fırında 15 dakika pişirin.
  • Bu sırada 1 adet tavuk göğsünü tavada kızartın, domateslerinizi kesin ve marullarınızı doğrayın.
  • Tavuğunuzu da doğradıktan sonra tüm malzemeleri bir kaba aktarın.
  • Zeytinyağı, sarımsak, mayonez, limon ve tuzla hazırladığınız sosunuzu salatanızın üzerinden gezdirin.

3. YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Bu salata yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

  • Semizotlarını kopararak birbirinden ayırın ve bir kaseye aktarın.
  • Ardından yoğurdunuzun içine koymak için 1 diş sarımsağı dövün ve damak tadınıza göre tuz ekleyin.
  • Tüm malzemeleri bir kapta harmanladıktan sonra üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.

4. TON BALIKLI SALATA

İştah kabartan ton balıklı salatayı balıktan vazgeçemeyenler çok sevecek!

  • Konserve ton balığınızı açarak çatalla birbirinden ayırın.
  • Ardından domates, marul, roka ve yeşil soğanı doğrayın.
  • İçerisine mısır ekledikten sonra salatanızı harmanlayın. Üzerinden zeytinyağı gezdirin.

5. NOHUTLU SALATA

Nohut, son zamanlarda tok tuttuğu için salatalarda çok sık kullanılıyor. Bu tarifi hazırlaması da bir o kadar kolay.

  • Nohutları önceden haşlayın ve soğumaya bırakın.
  • Dereotu, biber, nane, yeşil soğan, salatalık ve domatesinizi doğrayın.
  • Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve limonla hazırladığınız sosu salatanızın üzerinden gezdirin. Afiyet olsun.
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