Yaz aylarına keyif katacak ve lezzetiyle büyüleyecek harika 5 salata tarifi

Öğünlerinde salata tüketmeyi tercih eden kişiler için aynı malzemeleri kullanmak can sıkıcı olabiliyor. Farklı tarifler geliştirmek ve damak zevkinize uygun doyurucu bir salata hazırlamak sizin elinizde. İşte birbirinden lezzetli salata tarifleri...

1. AVOKADOLU SALATA

Avokadonun faydaları saymakla bitmez. Özellikle formuna dikkat edenlerin ve diyet yapanların çok sık tükettiği avokadonun bir de bu halini deneyin.

Öncelikle 1 adet avokadoyu yarıya bölerek içini çıkarın, ardından küçük parçalara ayırın.

Sonrasında semiz otu veya roka gibi otları ellerinizle koparın, domateslerinizi doğrayın.

Doğradığınız tüm malzemeleri salata tabağınıza aldıktan sonra peynir ekleyin ve harmanlayın.

Harmanladığınız salatanızın üzerine birkaç tane zeytin koyarak üzerinden bolca limon ve biraz zeytinyağı gezdirin.

2. SEZAR SALATA

Sezar salata, tavuk kullanılarak yapıldığı için oldukça doyurucu olan bir salata çeşidi. Hazırlaması da bir o kadar kolay...

Ekmeklerinizi küp küp doğradıktan sonra üzerine yağ gezdirerek fırında 15 dakika pişirin.

Bu sırada 1 adet tavuk göğsünü tavada kızartın, domateslerinizi kesin ve marullarınızı doğrayın.

Tavuğunuzu da doğradıktan sonra tüm malzemeleri bir kaba aktarın.

Zeytinyağı, sarımsak, mayonez, limon ve tuzla hazırladığınız sosunuzu salatanızın üzerinden gezdirin.

3. YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Bu salata yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Semizotlarını kopararak birbirinden ayırın ve bir kaseye aktarın.

Ardından yoğurdunuzun içine koymak için 1 diş sarımsağı dövün ve damak tadınıza göre tuz ekleyin.

Tüm malzemeleri bir kapta harmanladıktan sonra üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.

4. TON BALIKLI SALATA

İştah kabartan ton balıklı salatayı balıktan vazgeçemeyenler çok sevecek!

Konserve ton balığınızı açarak çatalla birbirinden ayırın.

Ardından domates, marul, roka ve yeşil soğanı doğrayın.

İçerisine mısır ekledikten sonra salatanızı harmanlayın. Üzerinden zeytinyağı gezdirin.

5. NOHUTLU SALATA

Nohut, son zamanlarda tok tuttuğu için salatalarda çok sık kullanılıyor. Bu tarifi hazırlaması da bir o kadar kolay.