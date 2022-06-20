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  4. Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

20.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO Tekstil Koleksiyonu’nda erkekler için ise şortlar, tişörtler ve eşofmanlar öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, spor giyimde tarzından ödün vermek istemeyen kadınlar için tasarlanan braletler, taytlar, eşofmanlar ve tişörtler desenleriyle olduğu kadar renk seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Bol ve dar kesimler, terletmeyen yumuşak kumaşlar ve daha birçok model, alternatifleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

Pamuklu yapısıyla konfor yaşatan modeller, spor yaparken, doğa yürüyüşünde ve günlük hayatta zevkli ve trend görünümleri ile de kadınların vazgeçilmezi oluyor.

FLO Tekstil Koleksiyonu’nda erkekler için ise şortlar, tişörtler ve eşofmanlar öne çıkıyor. Turuncu, siyah, beyaz, gri, kırmızı gibi yaz enerjisini yansıtan renklerle öne çıkan modeller, baskı detaylarıyla harmanlanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yumuşak yapılarıyla ve rahat tarzlarıyla günlük hayatta en çok tercih edilen spor kıyafetleri ve sneakerlar ile harika bir uyum yakalıyor.

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