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Yaz gribi zatürreye dönüşmesin uyarısı

28.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Dr. Öğr Üyesi Hanifi Kaya: - “Yaz gribi tedavi edilmezse bağışıklık sistemi zayıf hastalarda zatürreye yol açabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Dr. Öğr Üyesi Hanifi Kaya, “Hava sıcaklığıyla birlikte klimaya bağlı yaz gribi, lejyoner hastalığı ve alerjik sorunlar gibi rahatsızlıklar sık görülüyor. Buna Kovid-19 da eklenince belirtiler karıştırılabiliyor. Yaz gribi tedavi edilmezse bağışıklık sistemi zayıf hastalarda zatürreye yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Öğr Üyesi Hanifi Kaya yaz gribinin alerjik reaksiyonlardan farkına değinerek, yaz gribinden korunabilmenin yollarını aktardı.

Alerjide maruziyet ortadan kalktığında hastanın şikayetlerinin 1-2 gün içinde düzeldiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığıyla birlikte klimaya bağlı yaz gribi, lejyoner hastalığı ve alerjik sorunlar gibi rahatsızlıklar sık görülüyor. Buna Kovid-19 da eklenince belirtiler karıştırılabiliyor. Yaz gribi tedavi edilmezse bağışıklık sistemi zayıf hastalarda zatürreye yol açabiliyor. Örneğin, araba yolculuklarında klima açıksa, alerjik reaksiyon gösteren kişiler daha yolculuk bitmeden şikayetler başlar. Eve geldiğinde 1 gün içinde kendiliğinden geçer. Ayrıca alerji ilaçlarıyla sorun hızlı bir şekilde düzelir. Yaz gribi ise birkaç gün içinde düzelse bile, haftalar süren öksürük şikayetlerine, hatta hastanın bağışıklık sistemi zayıfsa zatürreye de neden olur."

- "Klima ve havuzdaki tehlikeye dikkat"

Yaz gribinden korunmada klima kullanımının aralıklı olması gerektiğini hatırlatan Kaya, “Havalandırma sistemlerinin ve klimaların periyodik bakımları mutlaka yapılmalı. Klima düşük üfleme hızda kullanılmalı. Klimanın havası tavana verilmeli, direk esintiye maruz kalınmamalı Sürekli olarak klima karşısında durulmamalıdır. Klimanın sıcaklık ayarı 21-23 dereceden daha aşağı düşürülmemeli. Temizliğinden emin olunmayan havuz sularına girilmemeli. Yüzmeden sonra iyice kurulanmalı. Islak ve terli haldeyken rüzgara veya klimaya maruz kalınmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı soğuk ve gazlı içeceklerden uzak durulmasının yaz gribine yakalanmamada önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Bol bol ve sık sık su tüketilmeli ve yaz boyunca dengeli ve çeşitli beslenmeye önem verilmelidir. Meyve ve sebze gibi su içeriği yüksek besinlerin tüketimine ağırlık verilmeli. Giyimde terlemeyi önleyen hafif kumaşlar tercih edilmeli. Stres, sıkıntı, yorgunluk ve uykusuzluktan uzak durulmalı.” açıklamasını yaptı.

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